В Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта

Также идет обустройство полосы общественного движения по улице Академика Ефремова.

Источник фото: КГГА

В столице в эти выходные на дорогах обустроили три новых полосы для общественного транспорта, в частности:

по ул. Академика Заболотного,

по ул. Ивана Выговского (от ул. Северо-Сырецкой до просп. Правды),

по ул. Евгения Сверстюка.

Об этом сообщили в КГГА. Также там добавили, что идет обустройство полосы общественного движения по ул. Академика Ефремова в Святошинском районе. Весь комплекс работ планируют окончить 17 июля.

Новые выделенные полосы позволяют общественному транспорту избегать пробок и ускоряют движение автобусов и троллейбусов. Кроме общественного транспорта полосой могут беспрепятственно двигаться и велосипедисты.

Выезд машин на полосу, выделенную для общественного транспорта, влечет административную ответственность согласно части 3 статьи 122 КУоАП.

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