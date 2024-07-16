В Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта

В столице в эти выходные на дорогах обустроили три новых полосы для общественного транспорта, в частности:
Об этом сообщили в КГГА. Также там добавили, что идет обустройство полосы общественного движения по ул. Академика Ефремова в Святошинском районе. Весь комплекс работ планируют окончить 17 июля.
Новые выделенные полосы позволяют общественному транспорту избегать пробок и ускоряют движение автобусов и троллейбусов. Кроме общественного транспорта полосой могут беспрепятственно двигаться и велосипедисты.
Выезд машин на полосу, выделенную для общественного транспорта, влечет административную ответственность согласно части 3 статьи 122 КУоАП.
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