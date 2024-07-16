Практика судов
  1. В Украине

В Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта

07:54, 16 июля 2024
Также идет обустройство полосы общественного движения по улице Академика Ефремова.
В Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта
Источник фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице в эти выходные на дорогах обустроили три новых полосы для общественного транспорта, в частности:

  • по ул. Академика Заболотного,
  • по ул. Ивана Выговского (от ул. Северо-Сырецкой до просп. Правды),
  • по ул. Евгения Сверстюка.

Об этом сообщили в КГГА. Также там добавили, что идет обустройство полосы общественного движения по ул. Академика Ефремова в Святошинском районе. Весь комплекс работ планируют окончить 17 июля.

Новые выделенные полосы позволяют общественному транспорту избегать пробок и ускоряют движение автобусов и троллейбусов. Кроме общественного транспорта полосой могут беспрепятственно двигаться и велосипедисты.

Выезд машин на полосу, выделенную для общественного транспорта, влечет административную ответственность согласно части 3 статьи 122 КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство существующих модулей ЕСИТС уже устарели – Государственная судебная администрация

Технический аудит ЕСИТС выявил неутешительное состояние модулей судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Заместительница министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, кого не оштрафуют за необновление данных

Если данные уже были в реестрах, то штраф за необновление данных накладывать не будут, но если гражданин не сообщил свой телефон или email – оштрафуют.

Глава Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина не исключает переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ

Анастасия Радина: если в результате служебных расследований НАБУ окажется несостоятельным, мы будем вынуждены предложить и другие законодательные изменения, призванные восстановить доверие к органу в частности переаттестацию отдельных сотрудников НАБУ.

Суд закрыл уголовное дело против Дональда Трампа о хранении секретных документов в его клубе по основаниям незаконного назначения прокурора

Судья указала на неконституционность назначения специального прокурора по делу Трампа.

ВККС обнародовала тестовые вопросы и верные ответы для кандидатов в апелляционные суды

Уже известны правильные ответы на тесты для кандидатов в апелляционные суды – ВККС обнародовала тестовые задания.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду