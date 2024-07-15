В небе над Европой заметили редкое явление — серебристые тучи: удивительные фото

Редкие тучи появляются через 1-2 часа после заката или перед рассветом.

В небе над Европой зафиксировали редкое явление – серебристые тучи. До этого аномальное появление этих облаков наблюдалось в 20-х числах июня. Об этом сообщает The Watchers.

Явление заметили во многих частях Европы, включая Ирландию, Францию, Финляндию и Норвегию.

«Серебристые тучи были по всему небу. На нашей широте (+47 с.ш.) это действительно редкость», - рассказала одна из жительниц Венгрии.

Необычные облака заметили и в Латвии.

Серебристые облака — это светящиеся облака, которые можно увидеть в северной части небосвода. Они появляются через 1 – 2 часа после заката перед рассветом и привлекают внимание своей «призрачной» структурой (сквозь них можно рассмотреть звезды) и характерным серебристым цветом, благодаря которому они и получили свое название.

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