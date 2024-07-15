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Идет по плану, но площадок для подготовки недостаточно – Зеленский о мобилизации

16:04, 15 июля 2024
Президент ответил, как он оценивает мобилизационную кампанию в Украине после двух месяцев со вступления в силу нового мобилизационного закона.
Идет по плану, но площадок для подготовки недостаточно – Зеленский о мобилизации
Источник фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 июля, во время пресс-конференции заявил, что мобилизационная кампания в Украине идет по плану, однако площадок для подготовки мобилизованных в стране недостаточно.

Такой ответ Президент дал на вопрос, как он оценивает мобилизационную кампанию в Украине после двух месяцев со вступления в силу нового мобилизационного закона.

«Военные говорят, что все идет согласно их плану. Что касается тренировочных площадок, то их недостаточно. Что касается того, можно ли их расширить, то уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за границей – да, и это одно из решений двустороннего соглашения с Польшей», - сказал Зеленский.

Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. 18 мая документ вступил в силу. Закон устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. Согласно документу, они должны обновить данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 18 июля.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в КГГА заявили, что столичные ЦНАПы задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля.

Напомним, в понедельник, 15 июля, Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам международных встреч.

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