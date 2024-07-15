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Йде за планом, але майданчиків для підготовки недостатньо – Зеленський про мобілізацію

16:04, 15 липня 2024
Президент відповів, як він оцінює мобілізаційну кампанію в Україні після двох місяців з набуття чинності нового мобілізаційного закону.
Йде за планом, але майданчиків для підготовки недостатньо – Зеленський про мобілізацію
Джерело фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський у понеділок, 15 липня, під час пресконференції заявив, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом, однак майданчиків для підготовки мобілізованих у країні недостатньо.

Таку відповідь Президент дав на запитання, як він оцінює мобілізаційну кампанію в Україні після двох місяців з набуття чинності нового мобілізаційного закону.

«Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, то їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном — так, і це одне з рішень двосторонньої угоди з Польщею», - сказав Зеленський.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. 18 травня документ набув чинності. Закон встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов'язані від 25 до 60 років. Згідно з документом, вони мають оновити дані упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.

Як писала «Судово-юридична газета», у КМДА заявили, що столичні ЦНАПи задіяли максимальний ресурс для роботи з відвідувачами, оскільки наразі значно зросла кількість звернень від військовозобов’язаних, які мають оновити свої дані до 16 липня. 

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію щодо підсумків міжнародних зустрічей.

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