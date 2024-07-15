У Києві ЦНАПи задіяли максимальний ресурс – військовозобов’язаних закликають оновлювати дані в Резерв+

Закінчується термін оновлення даних військовозобов’язаних, що призвело до значного збільшення кількості звернень у ЦНАПи.

Джерело фото: КМДА

У понеділок, 16 липня, закінчується термін оновлення даних військовозобов’язаних. У КМДА повідомляють, що це призвело до значного збільшення кількості звернень.

У столичних ЦНАПах на прийомі задіяна максимальна кількість адміністраторів, які безперебійно надають повний спектр адміністративних послуг.

«Ми завжди готові допомогти, та через велике навантаження закликаємо звертати увагу на альтернативний засіб оновлення даних – застосунок «Резерв+», – наголосили в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг КМДА.

Оновлення даних через цей застосунок практично не відрізняється від оновлення у ЦНАПі. Так, у «Резерв+» військовозобов’язаний самостійно оновлює три поля інформації: номер телефону, електронну пошту (за наявності) та фактичну адресу проживання. У ЦНАПі це робить працівник. Але в обох випадках можна отримати документ з однаковою юридичною силою.

В Україні після 16 липня, коли спливають 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, військових патрулів на вулицях може бути більше. Про це повідомив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Також повідомлялося, які дані військовозобов’язаних звіряють під час їхнього оновлення.

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