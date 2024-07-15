Викрадення новонародженої дитини в Кременчуці: немовля досі не знайшли, нові подробиці інциденту

Новонароджена дівчинка зникла з палати, коли матір вийшла в буфет.

Як повідомлялося, у Кременчуці на Полтавщині з пологового будинку 14 липня зникло немовля.

Новонароджену дівчинку досі не знайшли. Про це повідомив керівник відділу зв’язків з громадськістю Юрій Сулаєв на брифінгу стосовно злочину, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, дитина була викрадена з блоку в якому знаходилося дві породіллі і двоє новонароджених діточок. Дівчинка зникла, коли матір із сусідкою по палаті вийшла в буфет.

«Матері в палаті знаходилися вдвох і вдвох пішли заклад харчування і першим повернулася мама зниклої дівчинки і побачила, що її дитини немає»,- зазначив Сулаєв.

Наразі триває робота слідчих і ведуться пошуки дитини.

Начальник департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак зазначив, що в медзакладі є камери відеоспостереження і зараз записи з них вивчають правоохоронці.

Як відомо, дитина народилася здорова і сьогодні її з мамою мали виписувати до дому.

Немовля народилося 11 липня о 15:10. Зріст дівчинки 50 см, вага 3230 грамів.

За даними Віктора Лисака, у перинатальному центрі Кременчука на час викрадення дитини було 11 породіль та стільки ж немовлят. Був відкритий один вхід, де постійно проходять пацієнтки та відвідувачі. У закладі розпочали службову перевірку.

Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії.

«Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просимо негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102», — зазначили в поліції.

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