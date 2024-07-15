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Похищение новорожденного в Кременчуге: младенца до сих пор не нашли, новые подробности инцидента

13:29, 15 июля 2024
Новорожденная девочка скрылась из палаты, когда мать вышла в буфет.
Похищение новорожденного в Кременчуге: младенца до сих пор не нашли, новые подробности инцидента
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Как сообщалось, в Кременчуге на Полтавщине из роддома 14 июля исчез младенец.

Новорожденную девочку до сих пор не нашли. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Юрий Сулаев на брифинге по поводу преступления, передают местные СМИ.

По его словам, ребенок был похищен из блока, в котором находились две роженицы и двое новорожденных детишек. Девочка скрылась, когда мать с соседкой по палате вышла в буфет.

«Матери в палате находились вдвоем и вдвоем пошли заведение питания и первым вернулась мама пропавшей девочки и увидела, что ее ребенка нет», - отметил Сулаев.

В настоящее время идет работа следователей и ведутся поиски ребенка.

Начальник департамента здравоохранения Полтавской ОВ Виктор Лысак отметил, что в медучреждении есть камеры видеонаблюдения и сейчас записи из них изучают правоохранители.

Как известно, ребенок родился здоровым и сегодня его с мамой должны были выписывать в дом.

Младенец родился 11 июля в 15:10. Рост девочки 50 см, вес 3230 грамм.

По данным Виктора Лысака, в перинатальном центре Кременчуга на время похищения ребенка было 11 рожениц и столько же младенцев. Был открыт один вход, где постоянно проходят пациентки и посетители. В заведении приступили к служебной проверке.

Следователями полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия.

«Если у вас есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, просим немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по номерам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 ( 99) 793 35 04 или 102», - отметили в полиции.

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