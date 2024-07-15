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ВККС выложит для конкурсантов в апелляционные суды не только тестовые вопросы, но и сразу верные ответы

13:28, 15 июля 2024
Станут известны правильные ответы на тесты для кандидатов в апелляционные суды, а сам экзамен состоится через 45 дней.
ВККС выложит для конкурсантов в апелляционные суды не только тестовые вопросы, но и сразу верные ответы
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Высшая квалификационная комиссия судей приняла решение об обнародовании перечня вопросов тестирования в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов.

Вопросы будут обнародованы с ответами. Причем не просто с вариантами ответов, но и с правильными ответами. То есть кандидаты на должности судей апелляционных судов смогут сразу увидеть, какой ответ будет верным.

Экзамен состоится не ранее чем через 45 дней после обнародования тестовой базы.

Ссылка на тестовую базу будет сформирована как только завершится техническая загрузка базы.

Тестовая база содержит более 12 000 вопросов и ответов: 1000 вопросов общего блока и около 3000 вопросов по каждой юрисдикции.

Как указывает ВККС, еще ни один конкурсный отбор на должность судей в Украине не предлагал кандидатам тестовую базу для подготовки к квалификационному оцениванию.

«Тестовая база была разработана Национальной школой судей Украины при содействии проектов международной технической помощи и прошла двойное, в частности, внешнее рецензирование» - отметили в ВККС.

Автор: Наталя Мамченко 

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ВККС выложит для конкурсантов в апелляционные суды не только тестовые вопросы, но и сразу верные ответы

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