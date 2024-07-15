Требовал взятки с импортеров: задержали одного из главных таможенников на Прикарпатье

Чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров.

На Ивано-Франковской таможне задержан руководитель одного из ключевых управлений таможенного органа. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечает спецслужба, чиновник организовал преступный механизм получения денег от представителей компаний-импортеров. В обмен на взятки должностное лицо «гарантировало» предпринимателям не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления их товаров.

«Для реализации схемы фигурант привлек нескольких таможенных брокеров из Ивано-Франковской и Закарпатской таможен. Один из них был привлечен к сделке как посредник для передачи взяток от предпринимателей», - заявили в ведомстве.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта получения фигурантами неправомерной выгоды.

После этого правоохранители задержали организатора преступления и посредника с поличным при получении нового «транша».

Решается вопрос о сообщении обоим задержанным о подозрении. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ добавили, что продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

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