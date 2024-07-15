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Вимагав хабарі з імпортерів: затримали одного з головних митників на Прикарпатті

23:51, 15 липня 2024
Чиновник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.
Вимагав хабарі з імпортерів: затримали одного з головних митників на Прикарпатті
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На Івано-Франківській митниці затримали керівника одного з ключових управлінь митного органу. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначає спецслужба, чиновник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів. В обмін на хабарі посадовець «гарантував» підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів.

«Для реалізації «схеми» фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць. Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців», - заявили у відомстві.

Співробітники СБУ задокументували 4 факти отримання фігурантами неправомірної вигоди.

Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому під час одержання нового «траншу».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ додали, що тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів. Встановлюють всі обставини злочину та повне коло осіб, причетних до нього.

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