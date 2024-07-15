Верховный Суд рассмотрел дело против канала HBO, который в сериале «Чернобыль» без разрешения использовал имена и историю ликвидатора аварии на ЧАЭС Василия Игнатенко

Верховный Суд выразил позицию, можно ли было без разрешения использовать имена семьи ликвидатора аварии на ЧАЭС Василия Игнатенко в сериале от HBO «Чернобыль».

Жена погибшего пожарного – ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмила Игнатенко, ставшая прообразом главной героини в сериале от HBO «Чернобыль», заявила, что не давала каналу разрешения рассказывать ее историю.

В апреле 2020 года Людмила Игнатенко подала против HBO иск, в котором указала, что телекомпания не просила разрешения использовать ее имя и имя ее мужа в сериале.

Верховный Суд 29 мая 2024 года принял решение по этому делу №752/7647/20 и высказал позицию, что использование имени физического лица без его разрешения в произведении, которое освещает не только объективные события, но и включает в себя домысл авторов, неправомерно и может свидетельствовать о нарушении личного неимущественного права такого лица на использование собственного имени. В таком случае физическое лицо имеет право требовать остановки нарушения его прав и возмещения морального вреда. Основанием для защиты такого нарушенного права является сам факт использования имени физического лица независимо от характера распространенной при этом информации о лице.

Обстоятельства дела

Итак, 29 мая 2024 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу представителя Людмилы Игнатенко по делу по ее иску к Home Box Office, Inc. (HBO) (Хоум Бокс Офис, Инк.), ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», ООО «Мегого», ООО «Диджитал Скринз» о прекращении нарушения прав и возмещении морального вреда.

Суды установили, что в июне 2019 года на украинском телеканале "1+1", принадлежащем ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", состоялась премьера сериала "Чернобыль" производства ответчика Home Box Office, Inc. (HBO).

Владельцем эксклюзивного телевизионного права на указанный сериал на территории Украины является ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1». Сериал также доступен для просмотра на территории Украины на платформах «MEGOGO», владельцем которого является ООО «Мегого» и OLL.TV, владельцем которого является ООО «Диджитал Скринз».

Этот сериал является произведением художественного характера, в котором освещаются события, связанные с аварией 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и устранением ее последствий.

Людмила Игнатенко и ее погибший муж Василий Игнатенко изображены в качестве персонажей (действующих лиц) сериала с использованием их имен.

Истец отмечала, что имя физического лица может быть использовано в любых произведениях (кроме произведений документального характера) только с согласия физического лица-носителя соответствующего имени, а после его смерти - только с согласия ближайших родственников в порядке очередности. Она не давала согласия на использование имени мужчины как персонажа сериала.

В результате производства и распространения (демонстрирования) на территории Украины упомянутого сериала было нарушено ее личное неимущественное право на использование имени, а также имени умершего мужа. Такими противоправными действиями ей были причинены значительные душевные страдания.

Что решили суды

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано в связи с недоказанностью исковых требований.

Апелляционный суд изменил мотивы отказа в удовлетворении и отметил, что факт использования в сериале персонажей с именами Людмилы Игнатенко и Василия Игнатенко, принадлежащих истцу и ее мужу, является доказанным и не опровергнутым ответчиками. Подтверждено наличие эпизодов, в которых задействованы персонажи и использованы их имена.

Вместе с тем отсутствуют основания для удовлетворения требований об удалении заявленных в иске сцен из сериала, поскольку не установлено неправомерного использования имени истца и его мужа в сериале. Кроме того, сериал является аудиовизуальным фильмом, отнесенным к объектам интеллектуальной собственности и целостность такого объекта защищается в соответствии с законом, в частности, частью первой статьи 439 ГК Украины.

В сериале «Чернобыль» была использована неоднократно распространяемая общеизвестная информация, в том числе истцом.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с такими выводами суда апелляционной инстанции ввиду следующего. Использование имени физического лица в литературных и других произведениях, кроме произведений документального характера, как персонажа (действующего лица) допускается только с его согласия, а после его смерти – с согласия его детей, вдовы (вдовца), а если их нет, – родителей, братьев и сестер.

Использование имени физического лица с целью освещения его деятельности или деятельности организации, в которой она работает или учится, основывающаяся на соответствующих документах (отчеты, стенограммы, протоколы, аудио-, видеозаписи, архивные материалы и т.п.) допускается без его согласия.

Законодателем определено исключение на использование имени физического лица без его согласия с той целью, чтобы не давать возможности соответствовать одному лицу цензурировать действительно произошедшие объективные события, в которых оно непосредственно участвовало, однако это касается только произведений документального характера.

Использование имени физического лица в произведении, которое освещает не только объективные события, но и включает в себя домысл авторов, может свидетельствовать о нарушении личного неимущественного права лица на использование собственного имени.

Таким образом, использование имени любого лица без его разрешения неправомерно. В таком случае физическое лицо имеет право требовать остановки нарушения его прав и возмещения морального вреда.

Основанием для защиты нарушенного права, предусмотренного частью второй статьи 296 ГК Украины, есть сам факт использования имени независимо от характера распространенной при этом информации о лице.

Основным предметом доказывания по этому делу является исследование правомерности использования имени истца и его погибшего мужчины в спорном сериале, который не является документальным. Апелляционный суд не обратил внимания на то, что спорный сериал, хоть и базируется на реальных событиях, однако освещенная в нем история не полностью соответствует действительности, а частично является художественным домыслом авторов, поэтому истец указывала на то, что сериал является произведением художественного характера.

Тот факт, что сериал основан на реальных событиях не опровергает неточности и ложности сцен, в которых показаны истца и его муж, на что они согласия не предоставляли. Сериал не является точным документальным отображением жизненных и исторических событий.

Кроме того, Людмила Игнатенко не могла передать Home Box Office, Inc. (HBO) (Хоум Бокс Офис, Инк.) права на использование имени истца и его погибшего мужчины, поскольку она не заключала с ним каких-либо договоров на использование его имени и имени его погибшего мужа, поэтому у нее отсутствовало право на предоставление соответствующей согласия на использование имен истца и его погибшего мужчины.

Учитывая изложенное, Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, а дело передал новый рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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