ВККС викладе для конкурсантів в апеляційні суди не лише тестові питання, а і відразу вірні відповіді

Стануть відомі правильні відповіді на тести для кандидатів в апеляційні суди, а сам іспит відбудеться через 45 днів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про оприлюднення переліку питань тестування в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів.

Питання будуть оприлюднені з відповідями. Причому, не просто з варіантами відповідей, але й з правильними відповідями. Тобто, кандидати на посади суддів апеляційних судів зможуть відразу побачити, яка відповідь буде вірною.

Іспит відбудеться не раніше ніж через 45 днів після оприлюднення тестової бази.

Посилання на тестову базу буде сформоване щойно завершиться технічне завантаження бази.

Тестова база містить більше 12 000 питань і відповідей до них: 1000 питань загального блоку та близько 3000 питань по кожній юрисдикції.

Як вказує ВККС, ще жоден конкурсний відбір на посаду суддів в Україні не пропонував кандидатам тестову базу для підготовки до кваліфікаційного оцінювання.

«Тестова база була розроблена Національною школою суддів України за сприяння проєктів міжнародної технічної допомоги та пройшла подвійне, зокрема зовнішнє рецензування» - зазначили у ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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