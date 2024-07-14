У Кременчуці з перинатального центру зникло новонароджене немовля: поліція розпочала розшуки

На розшук новонародженої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

У Кременчуці на Полтавщині з пологового будинку зникло немовля. Правоохоронці розпочали масові перевірки в місті. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Вказано, що до поліції близько 17 години вечора 14 липня надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло немовля.

На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до викрадання дитини.

Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії.

«Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просимо негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102», — зазначили в поліції.

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