До 1 серпня слід повідомити ДПС про відкриття рахунків та е-гаманців: нагадування податківців

Небанківські надавачі платіжних послуг та емітенти електронних грошей мають повідомити податкові органи про відкриті до 1 квітня 2023 року і не закриті на цю дату рахунки чи е-гаманці.

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області нагадує про важливість до 1 серпня 2024 року повідомити ДПС про відкритті рахунків та електронних гаманців.

У зв’язку із набранням чинності з 16 березня 2024 року Законом України від 23 лютого 2024 року № 3603-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», яким внесено зміни до підпункту 69.32 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, встановлено термін (1 серпня 2024 року) для подання повідомлень небанківськими надавачами платіжних послуг/емітентами електронних грошей про відкриття щодо рахунків/електронних гаманців, не закритих на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (1 квітня 2023 року).

Отже, небанківські надавачі платіжних послуг/емітенти електронних грошей, які у період до 1 квітня 2023 року відкривали рахунки/електронні гаманці платникам податків, визначеним пунктом 69.1 статті 69 Кодексу, у термін до 1 серпня 2024 року мають повідомити контролюючі органи про відкриті до 1 квітня 2023 року і не закриті на цю дату рахунки/електронні гаманці у порядку та за формою, встановленими Порядком подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721.

За власним бажанням небанківські надавачі платіжних послуг/емітенти електронних грошей можуть повідомити контролюючі органи про відкриття зазначених рахунків/електронних гаманців до настання встановленого терміну (1 серпня 2024 року) у будь-який зручний час.

Після 1 серпня 2024 року здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем, відкритим до 1 квітня 2023 року, дозволяється за умови отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку/електронного гаманця на облік. У разі неподання до 1 серпня 2024 року зазначеного повідомлення вважатиметься, що небанківський надавач платіжних послуг/емітент електронних грошей розпочав здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем до отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку/електронного гаманця на облік у контролюючих органах.

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