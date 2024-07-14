Замах на Дональда Трампа: у машині та будинку стрілка виявили вибухівку

У зловмисника, що стріляв в експрезидента США, було знайдено вибуховий матеріал в автомобілі та будинку.

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Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

ФБР ідентифікувало нападника. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

Стало відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника. Про це повідомляє CNN.

За даними анонімних джерел видання у правоохоронних органах, у зловмисника, що стріляв в Трампа, було знайдено вибуховий матеріал в автомобілі та будинку.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Додамо, Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

Також відомо, як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США.

А ще прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й на Дональда Трампа.

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