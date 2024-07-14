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Генсек НАТО Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною

19:53, 14 липня 2024
За його словами, політика Альянсу щодо цього питання незмінна.
Генсек НАТО Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною.

За його словами, політика Альянсу щодо цього питання незмінна. Цього не буде.

«НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є», - сказав Столтенберг в інтерв'ю телемарафону.

Відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.

«Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною», - наголосив генсек.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.

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