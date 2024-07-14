Генсек НАТО Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною

За його словами, політика Альянсу щодо цього питання незмінна.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи збиватиме Польща російські ракети над Україною.

За його словами, політика Альянсу щодо цього питання незмінна. Цього не буде.

«НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є», - сказав Столтенберг в інтерв'ю телемарафону.

Відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, генсек заявив, що цього не буде.

«Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною», - наголосив генсек.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.

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