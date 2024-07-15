На Житомирщині ув’язнили чоловіка, який нападав на людей, бив їх та цькував собакою породи кане-корсо

Встановлено, що житель Коростеня нападав на містян, бив їх, погрожував вистрелити та нацьковував свого собаку.

У Коростені на Житомирщині ув’язнили чоловіка за розбійний напад, побиття та цькування жителів собакою небезпечної породи. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.

У суді доведено, що 41-річний житель Коростеня у лютому цього року нападав на містян, бив їх, погрожував вистрелити та нацьковував свого собаку.

Зокрема, один з таких нападів він скоїв пізно увечері, на дитячому майданчику, поблизу багатоповерхівки. Потерпілий, у пошуку якіснішого зв’язку, вийшов у двір, щоб зателефонувати дівчині, яка перебувала за кордоном.

«Тоді засуджений підійшов до нього, пригрозив предметом, схожим на зброю, наказав стати на коліна, підняти руки вгору та викинути дороговартісний гаджет вбік. Потім нацькував свого собаку кане-корсо (порода внесена Постановою Кабміну до переліку небезпечних), який покусав потерпілого. Не зупиняючись на цьому, завдав йому побоїв та забрав мобільний телефон і ключі від помешкання», — зазначають у прокуратурі.

На щастя, хлопцеві вдалося вирватися від нападника та врятуватися у сусідньому будинку, подзвонивши у двері мешканців. Звідти, непритомного, його доставили до лікарні.

Вже через декілька днів зловмисник, зустрівши на вулиці іншого мешканця, також нацькував на нього собаку, який вкусив чоловіка за ногу. Після цього засуджений і його побив.

У суді свої злочини намагався виправдати тим, що нібито потерпілих сприйняв за порушників, і таким способом «наводив» громадський порядок на добровільних засадах.

До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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