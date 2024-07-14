Вимагав у військовозобов’язаного 5500 доларів за оновлення даних у ТЦК та відстрочку: на Львівщині підозрюють рятувальника ДСНС

Підозрюваний запевняв чоловіка, що має вплив на службових осіб ТЦК.

На Львівщині повідомлено про підозру пожежному-рятувальнику одного із загонів ДСНС у зловживанні впливом. Встановлено, що чоловік вимагав у військовозобов’язаного 5500 доларів за оновлення даних у ТЦК та відстрочку. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, пожежний-рятувальник обіцяв «вирішити питання» щодо оновлення даних військовозобов’язаного у ТЦК та СП. А також щодо виготовлення документів, які надають тимчасову відстрочку від мобілізації.

Підозрюваний запевняв чоловіка, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначали у прокуратурі.

За це він вимагав 5 500 доларів.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, після одержання ним раніше обумовленої суми коштів.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та про накладення арешту на його майно.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи до вчинення злочину.

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