Требовал у военнообязанного 5500 долларов за обновление данных в ТЦК и отсрочку: во Львовской области подозревают спасателя ГСЧС

Подозреваемый уверял мужчину, что оказывает влияние на должностных лиц ТЦК.

Во Львовской области сообщено о подозрении пожарному-спасателю одного из отрядов ГСЧС в злоупотреблении влиянием. Установлено, что мужчина требовал у военнообязанного 5500 долларов за обновление данных в ТЦК и отсрочку. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, пожарный-спасатель обещал «решить вопрос» об обновлении данных военнообязанных в ТЦК и СП. А также по изготовлению документов, предоставляющих временную отсрочку от мобилизации.

Подозреваемый уверял мужчину, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, отмечали в прокуратуре.

За это он потребовал 5500 долларов.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им ранее оговоренной суммы средств.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и о наложении ареста на его имущество.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к совершению преступления.

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