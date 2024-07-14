Покушение на Дональда Трампа: нападающий попал с первого выстрела и, вероятно, тренировался перед атакой

По словам эксперта по огнестрельному оружию, сильный ветер спас Трампа от значительно тяжелых последствий.

Как сообщалось, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в Пенсильвании. Пуля задела правое ухо политика.

ФБР идентифицировало нападающего. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Его застрелила полиция на месте происшествия.

Стрелок, вероятно, тренировался перед атакой на экс-президента США. Об этом заявил эксперт по огнестрельному оружию и боеприпасам Ларс Винкельсдорф в интервью BILD.

«Он попал в Трампа из первого выстрела. То, что экс-президенту попали только в ухо, в конце концов, было просто нравом», — отметил эксперт, проанализировав видео покушения.

Он выразил уверенность, что преступник был опытным и разбирался в оружии. Стрелок лежал на крыше примерно в 135 метрах от Трампа.

«На четыре сантиметра правее с точки зрения стрелка, тогда пуля попала бы в череп Трампа, и экс-президент США, вероятно, был бы мертв», – говорит эксперт.

Эксперт считает, что нападающий использовал специальные боеприпасы.

«Нельзя просто так выстрелить, это сложно. Для этого нужно практиковаться и иметь специальные знания. Голова как мишень маленькая, без оптики попасть было бы трудно. Кроме того, убийца, вероятно, использовал специальные боеприпасы», – отмечает Винкельсдорф.

Он подчеркивает, что стрелявший попал в Трампа из первого выстрела.

«Отклонение от цели могло быть вызвано слишком сильным ветром между стрелком и мишенью», – считает эксперт.

Издание со ссылкой на наблюдателей также отмечает, что Крукс носил футболку с логотипом Demolition Ranch – большого канала об огнестрельном оружии на YouTube.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил с Дональдом Трампом после покушения.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Трампа: «Насилие не имеет места нигде в мире».

Добавим, Трамп впервые после покушения появился на публике: видео

Также известно, как покушение на Трампа повлияет на предвыборную гонку в США.

А еще премьер Словакии Роберт Фицо считает похожими сценарии покушений на себя и на Дональда Трампа.

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