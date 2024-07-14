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Замах на Дональда Трампа: нападник влучив з першого пострілу і, ймовірно, тренувався перед атакою

19:17, 14 липня 2024
За словами експерта з вогнепальної зброї, сильний вітер врятував Трампа від значно важких наслідків.
Замах на Дональда Трампа: нападник влучив з першого пострілу і, ймовірно, тренувався перед атакою
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Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії. Куля зачепила праве вухо політика.

ФБР ідентифікувало нападника. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія. Його застрелила поліція на місці події.

Стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США. Про це заявив експерт з вогнепальної зброї та боєприпасів Ларс Вінкельсдорф в інтерв'ю BILD.

«Він влучив у Трампа з першого пострілу. Те, що експрезиденту потрапили лише у вухо, зрештою, було просто вдачею», — зазначив експерт, проаналізувавши відео замаху.

Він висловив упевненість, що злочинець був досвідченим і знався на зброї. Стрілок лежав на даху приблизно за 135 метрів від Трампа.

«На чотири сантиметри правіше з точки зору стрільця, тоді куля потрапила б у череп Трампа, і експрезидент США, ймовірно, був би мертвий», - говорить експерт.

Експерт вважає, що нападник використав спеціальні боєсприпаси.

«Не можна просто так вистрілити, це складно. Для цього потрібно практикуватися та мати спеціальні знання. Голова як мета невелика, без оптики потрапити було б складно. Крім того, вбивця, ймовірно, використав спеціальні боєприпаси», - зазначає Вінкельсдорф.

Він підкреслює, що той, хто стріляв, потрапив у Трампа з першого пострілу.

«Відхилення від цілі могло бути викликане занадто сильним вітром між стрільцем і мішенню», - вважає експерт.

Видання із посиланням на спостерігачів також зазначає, що Крукс носив футболку з логотипом Demolition Ranch - великого каналу про вогнепальну зброю на YouTube.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху.

Крім того, Володимир  Зеленський відреагував на замах на Трампа: «Насильство не має місця ніде в світі».

Додамо, Трамп вперше після замаху з'явився на публіці: відео

Також відомо, як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США.

А ще прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вважає схожими сценарії замахів на себе й на Дональда Трампа.

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