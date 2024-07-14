Як діятимуть графіки відключень світла 15 липня

У деяких областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

За вказівкою Укренерго у понеділок, 15 липня, графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Про це повідомляє ДТЕК.

Окрім того, у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у випадку найкращого сценарію, електропостачання буде розподілено таким чином, що світло буде доступне по 4 години вдень та 4 години вночі.

Однак влада готується до різних варіантів розвитку подій, включаючи й найгірший сценарій, який попереджає енергетична компанія ДТЕК, –це 4 годин світла на добу.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня.

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