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Як діятимуть графіки відключень світла 15 липня

18:41, 14 липня 2024
У деяких областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Як діятимуть графіки відключень світла 15 липня
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За вказівкою Укренерго у понеділок, 15 липня, графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Про це повідомляє ДТЕК.

Окрім того, у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у випадку найкращого сценарію, електропостачання буде розподілено таким чином, що світло буде доступне по 4 години вдень та 4 години вночі.

Однак влада готується до різних варіантів розвитку подій, включаючи й найгірший сценарій, який попереджає енергетична компанія ДТЕК, –це 4 годин світла на добу.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня. 

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