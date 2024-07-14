Ситуація в енергосистемі покращиться у 20-х числах липня, — Денис Шмигаль

Водночас уряд продовжує децентралізацію енергетики та пропонує програми підтримки для різних категорій споживачів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації у сфері енергетики з 20-х чисел липня. Наразі децентралізація енергетики продовжується.

Шмигаль зазначив, що Кабмін має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Мова йде і про сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ.

«Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо», - наголосив очільник уряду.

Раніше у Міненерго заявили, що Україна не проводить експорт електроенергії та не планує таких дій найближчим часом.

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