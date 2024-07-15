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Що робити, якщо потрапили у ДТП: алгоритм дій

07:37, 15 липня 2024
Кожен водій повинен знати, як йому слід діяти в разі настання аварії.
Що робити, якщо потрапили у ДТП: алгоритм дій
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Патрульна поліція Києва нагадала водіям алгоритм дій у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Так, відразу після аварії необхідно переконатися чи немає травмованих, а якщо є - невідкладно розпочати надання домедичної допомоги й викликати швидку та поліцію.

Якщо ж потерпілих немає, або їх стан вже стабільний - необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки, щоб уберегти від аварії інших водіїв.

Водії, які потрапили в ДТП мають можливість скористатися європротоколом, за умов, якщо:

  • у ДТП відсутні травмовані та загиблі люди;
  • наявна згода водіїв транспортних засобів, які стали учасниками аварії, щодо обставин ДТП;
  • обидва водії мають чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • у водіїв відсутні ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, зателефонуйте до поліції.

«Слід пам'ятати, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини автопригоди», - наголосили правоохоронці.

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