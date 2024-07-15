Що робити, якщо потрапили у ДТП: алгоритм дій

Патрульна поліція Києва нагадала водіям алгоритм дій у разі дорожньо-транспортної пригоди.
Так, відразу після аварії необхідно переконатися чи немає травмованих, а якщо є - невідкладно розпочати надання домедичної допомоги й викликати швидку та поліцію.
Якщо ж потерпілих немає, або їх стан вже стабільний - необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки, щоб уберегти від аварії інших водіїв.
Водії, які потрапили в ДТП мають можливість скористатися європротоколом, за умов, якщо:
Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, зателефонуйте до поліції.
«Слід пам'ятати, що ваш транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини автопригоди», - наголосили правоохоронці.
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