Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

Патрульная полиция Киева напомнила водителям алгоритм действий в случае ДТП.
Так, сразу после аварии необходимо убедиться нет ли травмированных, а если есть - немедленно приступить к оказанию медицинской помощи и вызвать скорую и полицию.
Если же пострадавших нет, или их состояние уже стабильное – необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, чтобы уберечь от аварии других водителей.
Водители, попавшие в ДТП, имеют возможность воспользоваться европротоколом, если:
Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, позвоните в полицию.
«Следует помнить, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия», - подчеркнули правоохранители.
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