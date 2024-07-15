Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

Каждый водитель должен знать, как ему следует действовать при наступлении аварии.

Патрульная полиция Киева напомнила водителям алгоритм действий в случае ДТП.

Так, сразу после аварии необходимо убедиться нет ли травмированных, а если есть - немедленно приступить к оказанию медицинской помощи и вызвать скорую и полицию.

Если же пострадавших нет, или их состояние уже стабильное – необходимо включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, чтобы уберечь от аварии других водителей.

Водители, попавшие в ДТП, имеют возможность воспользоваться европротоколом, если:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;

имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов;

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Однако если хотя бы одно из этих условий не выполнено, позвоните в полицию.

«Следует помнить, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность установить обстоятельства происшествия», - подчеркнули правоохранители.

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