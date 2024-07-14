ООН прогнозирует, что в 2100 году население Украины сократится до 15,3 млн человек

По состоянию на 1 января 2024 года население Украины составило 37 млн 441 тысячу человек.

Иллюстративное фото, источник - investory.news

Согласно прогнозу народонаселения мира на 2024 год, который подготовил Департамент по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН, к 2100 году население Украины уменьшится до 15,3 млн человек.

В то же время, в прогнозе говорится, что в 2084 году население Земли достигнет своего максимального уровня в этом столетии и составит около 10,3 миллиарда человек.

В ООН указывают, что по состоянию на 1 января 2024 года население Украины составило 37 млн ​​441 тысячу человек.

По прогнозам, к январю 2030 года оно вырастет до 38 млн 505 тысяч.

К 2050 году в Украине будет уже 32 млн 165 тысяч человек, а в 2069 году – 25 млн 142 тысяч.

В 2081 году эта цифра станет еще меньше, а именно – 20 млн 907 тысяч, а в 2091 году – 17 млн ​​762 тысячи. И уже в 2100 году в Украине может жить только 15,3 млн. граждан.

Также ООН дала прогнозы по другим странам мира.

В частности, в Индии количество граждан в 2100 году может возрасти до 1 млрд 509 млн 107 тысяч при известном сейчас количестве в 1 млрд 444 млн 436 тысяч человек.

А в Китае население значительно уменьшится. В настоящее время в стране живет 1 млрд 420 млн 909 тысяч человек, однако в 2100 их может быть уже 638 млн 685 тысяч.

Что касается Европы, то там количество населения тоже уменьшится. Если по состоянию на 1 января 2024 там жилье 745 млн 380 тысяч человек, то в 2100 году эта цифра составит 593 млн 113 тысяч.

По информации ООН, в рф на начало 2024 года проживало 145 млн 206 тысяч человек, а в 2100 в стране-агрессоре будут жить 126 млн 439 тысяч граждан.

В то же время население Израиля, наоборот, станет больше. В 2100 году оно может возрасти до 19 млн 700 тысяч против 9 млн 322 тысяч по состоянию на 1 января 2024 года.

В ООН также спрогнозировали, что средняя продолжительность жизни к концу 21 века составит 81,7 года. В то же время мужчины в среднем будут жить чуть меньше 80 лет, женщины - почти 84 года.

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