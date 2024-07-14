Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

ООН прогнозує, що у 2100 році населення України скоротиться до 15,3 млн людей

19:35, 14 липня 2024
Станом на 1 січня 2024 року населення України становило 37 млн 441 тисячу людей.
ООН прогнозує, що у 2100 році населення України скоротиться до 15,3 млн людей
Ілюстративне фото, джерело - investory.news
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з прогнозом народонаселення світу на 2024 рік, який підготував Департамент з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН, до 2100 року населення України зменшиться до 15,3 млн людей.

Водночас, у прогнозі йдеться, що у 2084 році населення Землі сягне свого максимального рівня у цьому сторіччі та буде становити близько 10,3 мільярда людей.

В ООН вказують, що станом на 1 січня 2024 року населення України становило 37 млн 441 тисячу людей.

За прогнозами, до січня 2030 року воно зросте до 38 млн 505 тисяч.

До 2050 року в Україні буде вже 32 млн 165 тисяч людей, а у 2069 році - 25 млн 142 тисячі.

У 2081 році ця цифра стане ще меншою, а саме - 20 млн 907 тисяч, а у 2091 році - 17 млн 762 тисячі. І вже у 2100 році в Україні може жити лише 15,3 млн громадян.

Також ООН дала прогнози щодо інших країн світу.

Зокрема, в Індії кількість громадян у 2100 році може зрости до 1 млрд 509 млн 107 тисяч при відомій зараз кількості у 1 млрд 444 млн 436 тисяч людей.

А у Китаї населення значно зменшиться. Наразі в країні живе 1 млрд 420 млн 909 тисяч людей, проте у 2100 їх може бути вже 638 млн 685 тисяч.

Щодо Європи, то там кількість населення також зменшиться. Якщо станом на 1 січня 2024 року там житло 745 млн 380 тисяч людей, то у 2100 році ця цифра становитиме 593 млн 113 тисяч.

За інформацією ООН, у рф на початок 2024 року проживало 145 млн 206 тисяч людей, а у 2100 в країні-агресорці житимуть 126 млн 439 тисяч громадян.

Водночас населення Ізраїлю навпаки стане більшим. У 2100 році воно може зрости до 19 млн 700 тисяч проти 9 млн 322 тисяч станом на 1 січня 2024 року.

В ООН також спрогнозували, що середня тривалість життя до кінця 21 століття буде становити 81,7 року. Водночас чоловіки у середньому будуть жити трохи менше ніж 80 років, жінки - майже 84 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Представники ЄС зможуть проводити перевірки у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, пов’язаної з отриманням фінансування від ЄС – Верховна Рада ратифікує Угоду

Розслідування, включаючи виїзні перевірки та інспекції можуть проводитися в приміщенні будь-якої фізичної особи, яка проживає в Україні або будь-якої юридичної особи, яка створена в Україні і отримує фінансування від ЄС, а також будь-якої третьої сторони, залученої до використання коштів ЄС.

Посадовців з доступом до державної таємниці, які відмовляться від детектора брехні, можуть звільнити

Чиновників та суддів, які мають доступ до державної таємниці, можуть звільнити у разі відмови від поліграфу, або ж у разі виїзду за кордон у приватних справах без повідомлення органів безпеки.

Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

У чоловіка вилучили закордонний паспорт під час перетину кордону – що вирішив апеляційний адмінсуд

Прикордонна служба вилучила закордонний паспорт на підставі сумнівів щодо його дійсності

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду