Фінал Євро-2024: коли і де дивитись матч Іспанія – Англія

Гра розпочнеться 14 липня о 22:00.

У неділю, 14 липня, в Берліні на «Олімпіаштадіон» відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи-2024 з футболу, у якому зіграють команди Іспанії та Англії.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі трансляція фіналу буде доступна на медіасервісі MEGOGO, але для цього потрібна передплата. Крім того, безкоштовно вирішальний матч покажуть регіональні телеканали «Суспільного» у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції «Радіо Промінь» у FM-діапазоні.

Також гру покажуть:

1TV Georgia HD

ARD Das Erste HD

Arena Premium 1 Srbija HD

ART Motion Sport 1 HD

BBC iPlayer

BBC One HD

BBC Sport Online

beIN Connect FRANCE

beIN Connect MENA HD

beIN Sports France 1 HD

beIN Sports MENA 4K UHD

beIN Sports MENA Max 1, 2, 3 HD

BHT 1 BiH

CT Sport Czech HD

ERT 1 Hellas HD

Flow Sports 1

Fox TV USA HD

FuboTV USA

Ictimai TV HD

ITV 1 England HD

ITV X

M4 Sport Hungary HD

M6 France HD

M6 Suisse HD

Markíza Slovakia HD

Moldova 1 HD

NPO 1 Nederland HD

NRK 1 Norge HD

NRK TV

Optus Sport

Pro TV Romania HD

QazSport HD

RAI 1 Italia HD

RAI 4K UHD

RIK 1 Cyprus HD

RTBF La Une HD

RTP 1 Portugal HD

RTVE Play

RTÉ 2 Ireland HD

RTÉ Player

RUV Sjonvarpid

Servus TV Österreich HD

Sport TV1 Portugal HD

SporTV Brazil HD

SPOTV Stadia HD

STV Player

STV Scotland HD

SuperSport MáXimo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TRT 1 Türkiye HD

TV3 Estonia HD

TV4 Sverige HD

TVE La 1 HD España

TVE La 1 UHD 4K

TVM Malta HD

TVP 1 Polska HD

TVP Sport Polska HD

UTV Northern Ireland HD

Voyo Player Slovakia

VRT 1 Belgium HD

YLE TV2 Suomi HD

Для Англії це буде другий фінал чемпіонату Європи в історії. На минулому Євро команда програла у серії пенальті Італії.

Навідміну від свого суперника, Іспанія виглядає значно титулованішою. Команда вигравала чемпіонати Європи 1964, 2008 та 2012 років.

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