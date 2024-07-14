Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Фінал Євро-2024: коли і де дивитись матч Іспанія – Англія

17:47, 14 липня 2024
Гра розпочнеться 14 липня о 22:00.
Фінал Євро-2024: коли і де дивитись матч Іспанія – Англія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 14 липня, в Берліні на «Олімпіаштадіон» відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи-2024 з футболу, у якому зіграють команди Іспанії та Англії.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У прямому ефірі трансляція фіналу буде доступна на медіасервісі MEGOGO, але для цього потрібна передплата. Крім того, безкоштовно вирішальний матч покажуть регіональні телеканали «Суспільного» у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції «Радіо Промінь» у FM-діапазоні.

Також гру покажуть:

  •   1TV Georgia HD
  •   ARD Das Erste HD
  •   Arena Premium 1 Srbija HD       
  •   ART Motion Sport 1 HD              
  •   BBC iPlayer
  •   BBC One HD    
  •   BBC Sport Online
  •   beIN Connect FRANCE
  •   beIN Connect MENA HD            
  •   beIN Sports France 1 HD            
  •   beIN Sports MENA 4K UHD       
  •   beIN Sports MENA Max 1, 2, 3 HD         
  •   BHT 1 BiH         
  •   CT Sport Czech HD        
  •   ERT 1 Hellas HD             
  •   Flow Sports 1  
  •   Fox TV USA HD
  •   FuboTV USA
  •   Ictimai TV HD  
  •   ITV 1 England HD
  •   ITV X
  •   M4 Sport Hungary HD  
  •   M6 France HD 
  •   M6 Suisse HD  
  •   Markíza Slovakia HD    
  •   Moldova 1 HD
  •   NPO 1 Nederland HD   
  •   NRK 1 Norge HD           
  •   NRK TV             
  •   Optus Sport
  •   Pro TV Romania HD      
  •   QazSport HD   
  •   RAI 1 Italia HD
  •   RAI 4K UHD     
  •   RIK 1 Cyprus HD            
  •   RTBF La Une HD            
  •   RTP 1 Portugal HD
  •   RTVE Play
  •   RTÉ 2 Ireland HD           
  •   RTÉ Player
  •   RUV Sjonvarpid             
  •   Servus TV Österreich HD            
  •   Sport TV1 Portugal HD 
  •   SporTV Brazil HD           
  •   SPOTV Stadia HD           
  •   STV Player
  •   STV Scotland HD           
  •   SuperSport MáXimo 1 HD          
  •   SuperSport Premier League HD
  •   TRT 1 Türkiye HD
  •   TV3 Estonia HD             
  •   TV4 Sverige HD              
  •   TVE La 1 HD España     
  •   TVE La 1 UHD 4K           
  •   TVM Malta HD
  •   TVP 1 Polska HD            
  •   TVP Sport Polska HD    
  •   UTV Northern Ireland HD          
  •   Voyo Player Slovakia    
  •   VRT 1 Belgium HD         
  •   YLE TV2 Suomi HD

Для Англії це буде другий фінал чемпіонату Європи в історії. На минулому Євро команда програла у серії пенальті Італії.

Навідміну від свого суперника, Іспанія виглядає значно титулованішою. Команда вигравала чемпіонати Європи 1964, 2008 та 2012 років.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Представники ЄС зможуть проводити перевірки у приміщеннях будь-якої фізичної чи юридичної особи, пов’язаної з отриманням фінансування від ЄС – Верховна Рада ратифікує Угоду

Розслідування, включаючи виїзні перевірки та інспекції можуть проводитися в приміщенні будь-якої фізичної особи, яка проживає в Україні або будь-якої юридичної особи, яка створена в Україні і отримує фінансування від ЄС, а також будь-якої третьої сторони, залученої до використання коштів ЄС.

Посадовців з доступом до державної таємниці, які відмовляться від детектора брехні, можуть звільнити

Чиновників та суддів, які мають доступ до державної таємниці, можуть звільнити у разі відмови від поліграфу, або ж у разі виїзду за кордон у приватних справах без повідомлення органів безпеки.

Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

У чоловіка вилучили закордонний паспорт під час перетину кордону – що вирішив апеляційний адмінсуд

Прикордонна служба вилучила закордонний паспорт на підставі сумнівів щодо його дійсності

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду