Фінал Євро-2024: коли і де дивитись матч Іспанія – Англія

17:47, 14 липня 2024
Гра розпочнеться 14 липня о 22:00.
У неділю, 14 липня, в Берліні на «Олімпіаштадіон» відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи-2024 з футболу, у якому зіграють команди Іспанії та Англії.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У прямому ефірі трансляція фіналу буде доступна на медіасервісі MEGOGO, але для цього потрібна передплата. Крім того, безкоштовно вирішальний матч покажуть регіональні телеканали «Суспільного» у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).
Аудіотрансляцію фінального поєдинку чемпіонату Європи можна буде прослухати в прямому ефірі станції «Радіо Промінь» у FM-діапазоні.
Також гру покажуть:
- 1TV Georgia HD
- ARD Das Erste HD
- Arena Premium 1 Srbija HD
- ART Motion Sport 1 HD
- BBC iPlayer
- BBC One HD
- BBC Sport Online
- beIN Connect FRANCE
- beIN Connect MENA HD
- beIN Sports France 1 HD
- beIN Sports MENA 4K UHD
- beIN Sports MENA Max 1, 2, 3 HD
- BHT 1 BiH
- CT Sport Czech HD
- ERT 1 Hellas HD
- Flow Sports 1
- Fox TV USA HD
- FuboTV USA
- Ictimai TV HD
- ITV 1 England HD
- ITV X
- M4 Sport Hungary HD
- M6 France HD
- M6 Suisse HD
- Markíza Slovakia HD
- Moldova 1 HD
- NPO 1 Nederland HD
- NRK 1 Norge HD
- NRK TV
- Optus Sport
- Pro TV Romania HD
- QazSport HD
- RAI 1 Italia HD
- RAI 4K UHD
- RIK 1 Cyprus HD
- RTBF La Une HD
- RTP 1 Portugal HD
- RTVE Play
- RTÉ 2 Ireland HD
- RTÉ Player
- RUV Sjonvarpid
- Servus TV Österreich HD
- Sport TV1 Portugal HD
- SporTV Brazil HD
- SPOTV Stadia HD
- STV Player
- STV Scotland HD
- SuperSport MáXimo 1 HD
- SuperSport Premier League HD
- TRT 1 Türkiye HD
- TV3 Estonia HD
- TV4 Sverige HD
- TVE La 1 HD España
- TVE La 1 UHD 4K
- TVM Malta HD
- TVP 1 Polska HD
- TVP Sport Polska HD
- UTV Northern Ireland HD
- Voyo Player Slovakia
- VRT 1 Belgium HD
- YLE TV2 Suomi HD
Для Англії це буде другий фінал чемпіонату Європи в історії. На минулому Євро команда програла у серії пенальті Італії.
Навідміну від свого суперника, Іспанія виглядає значно титулованішою. Команда вигравала чемпіонати Європи 1964, 2008 та 2012 років.
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