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У Києві до кінця серпня обмежать рух транспорту на ділянці Столичного шосе: схема

07:18, 15 липня 2024
На ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста.
У Києві до кінця серпня обмежать рух транспорту на ділянці Столичного шосе: схема
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У Києві на ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту з 15 липня до 31 серпня. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Так, на ділянці шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста.

Зміни пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці Столичного шосе від річки Либідь до естакади на перетині з просп. Науки.

Киян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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