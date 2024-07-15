У Києві до кінця серпня обмежать рух транспорту на ділянці Столичного шосе: схема

На ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста.

У Києві на ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту з 15 липня до 31 серпня. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Так, на ділянці шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста.

Зміни пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці Столичного шосе від річки Либідь до естакади на перетині з просп. Науки.

Киян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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