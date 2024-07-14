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Що спричинило аномальну спеку в Україні — відповідь Укргідрометцентру

16:53, 14 липня 2024
Ситуація із рекордною температурою повітря пов’язана зі змінами клімату.
Що спричинило аномальну спеку в Україні — відповідь Укргідрометцентру
Фото: Gerd Altmann / Pixabay
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В Україні вже понад тиждень стоїть надзвичайна спека: упродовж липня синоптики фіксували близькі до максимальних, а подекуди й рекордні температури. А найближчими днями температура повітря прогріватиметься до +40 градусів і вище.

Український гідрометеорологічний центр стверджує, що ситуація із рекордною температурою повітря пов’язана зі змінами клімату.

Зокрема, про таку тенденцію свідчать показники Індексу зміни клімату Climate Shift Index – CSI), розробленого американською некомерційною організацією, яка аналізує кліматологію, Climate Central.

Фахівці розробили цей підхід, аби визначати вплив кліматичних змін на місцеві добові температури по всьому світові. Індекс демонструє частоту виникнення мінімальної, середньої чи максимальної температур у приземному шарі атмосфери при зміні клімату.

«CSI 5 рівня означає, що температура трапляється щонайменше в 5 разів частіше у порівнянні зі світом без забруднення вуглецем, спричиненим діяльністю людини.

Цю температуру було б дуже важко зустріти у світі без змін клімату – не обов'язково неможливо, але дуже малоймовірно. Аналогічно, CSI рівня 4 означає, що ймовірність виникнення температури щонайменше в 4 рази вища, і так далі», – пояснили в Укргідрометцентрі.

До прикладу, якщо раніше температура 34°С у червні на конкретній ділянці траплялася в середньому раз на рік, то збільшення цієї частоти (ймовірності) до трьох разів фіксують у значенні 3.

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