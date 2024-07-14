Что привело к аномальной жаре в Украине — ответ Укргидрометцентра

Ситуация с рекордной температурой воздуха связана с изменением климата.

Фото: Gerd Altmann / Pixabay

В Украине уже больше недели стоит чрезвычайная жара: в течение июля синоптики фиксировали близкие к максимальным, а иногда и рекордные температуры. А в ближайшие дни температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов и выше.

Украинский гидрометеорологический центр утверждает, что ситуация с рекордной температурой воздуха связана с изменением климата.

В частности, о такой тенденции свидетельствуют показатели Индекса изменения климата Climate Shift Index (CSI), разработанного американской некоммерческой организацией, анализирующей климатологию, Climate Central.

Специалисты разработали этот подход, чтобы определить влияние климатических изменений на местные суточные температуры по всему миру. Индекс показывает частоту минимальной, средней или максимальной температур в приземном слое атмосферы при изменении климата.

«CSI 5 уровня означает, что температура встречается не менее в 5 раз чаще по сравнению с миром без загрязнения углеродом, вызванным деятельностью человека.

Эту температуру очень трудно встретить в мире без изменений климата – не обязательно невозможно, но очень маловероятно. Аналогично, CSI уровня 4 означает, что вероятность возникновения температуры, по меньшей мере, в 4 раза выше, и так далее», – пояснили в Укргидрометцентре.

К примеру, если раньше температура 34°С в июне на конкретном участке случалась в среднем раз в год, то увеличение частоты (вероятности) до трех раз фиксируют в значении 3.

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