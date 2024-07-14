Практика судов
  1. Общество

Что привело к аномальной жаре в Украине — ответ Укргидрометцентра

16:53, 14 июля 2024
Ситуация с рекордной температурой воздуха связана с изменением климата.
Что привело к аномальной жаре в Украине — ответ Укргидрометцентра
Фото: Gerd Altmann / Pixabay
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине уже больше недели стоит чрезвычайная жара: в течение июля синоптики фиксировали близкие к максимальным, а иногда и рекордные температуры. А в ближайшие дни температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов и выше.

Украинский гидрометеорологический центр утверждает, что ситуация с рекордной температурой воздуха связана с изменением климата.

В частности, о такой тенденции свидетельствуют показатели Индекса изменения климата Climate Shift Index (CSI), разработанного американской некоммерческой организацией, анализирующей климатологию, Climate Central.

Специалисты разработали этот подход, чтобы определить влияние климатических изменений на местные суточные температуры по всему миру. Индекс показывает частоту минимальной, средней или максимальной температур в приземном слое атмосферы при изменении климата.

«CSI 5 уровня означает, что температура встречается не менее в 5 раз чаще по сравнению с миром без загрязнения углеродом, вызванным деятельностью человека.

Эту температуру очень трудно встретить в мире без изменений климата – не обязательно невозможно, но очень маловероятно. Аналогично, CSI уровня 4 означает, что вероятность возникновения температуры, по меньшей мере, в 4 раза выше, и так далее», – пояснили в Укргидрометцентре.

К примеру, если раньше температура 34°С в июне на конкретном участке случалась в среднем раз в год, то увеличение частоты (вероятности) до трех раз фиксируют в значении 3.

Ранее сообщалось, что делать в случае солнечного ожога.

Также мы писали, как облегчить влияние аномальной жары на самочувствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Представители ЕС смогут проводить проверки в помещениях любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС – Верховная Рада ратифицирует Соглашение

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС, а также любой третьей стороны, привлеченной к использованию средств ЕС.

Чиновников с доступом к государственной тайне, которые откажутся от детектора лжи, могут уволить

Чиновников и судей, имеющих доступ к государственной тайне, могут уволить в случае отказа от полиграфа, или же в случае выезда за границу по частным делам без уведомления органов безопасности.

Особо ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений – Верховная Рада примет закон

Комитет по вопросам экологии предупредил, что принятие такого закона может привести к неограниченному изменению целевого назначения особо ценных земель и земельных лесных участков только в силу отнесения соответствующих участков к землям обороны, что может отрицательно сказаться на охране окружающей среды.

Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

У мужчины изъяли загранпаспорт во время пересечения границы – что решил апелляционный админсуд

Пограничная служба изъяла загранпаспорт на основании сомнений в его действительности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду