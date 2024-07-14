Сильная жара в Украине: 15 июля температура превысит +40 на пике

На днях температура воздуха будет прогреваться до +40 градусов и выше.

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Рекордная жара в Украине продолжается. В понедельник, 15 июля, пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40°. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

«О дождях в понедельник даже не вспоминаю. Сегодня (14 июля) разве что польет и погремит в западных областях Украины. И все», – отметила она.

По прогнозу, на несколько градусов ниже будет температура воздуха в западной части, 15 июля ожидается +28+43°.

«На юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться жара», - добавила синоптик.

По ее словам, ослабление жары в этих регионах ожидается ориентировочно с 26 июля.

В период с 15 по 17 июля будет рекордная жара: «+36...+38°, предположительно выше. Сухо, солнечно»

В то же время, ослабление жары в столице ожидается 18 июля.

Ранее сообщалось, что делать в случае солнечного ожога.

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