Сильная жара в Украине: 15 июля температура превысит +40 на пике

Рекордная жара в Украине продолжается. В понедельник, 15 июля, пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40°. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.
«О дождях в понедельник даже не вспоминаю. Сегодня (14 июля) разве что польет и погремит в западных областях Украины. И все», – отметила она.
По прогнозу, на несколько градусов ниже будет температура воздуха в западной части, 15 июля ожидается +28+43°.
«На юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) будет продолжаться жара», - добавила синоптик.
По ее словам, ослабление жары в этих регионах ожидается ориентировочно с 26 июля.
В период с 15 по 17 июля будет рекордная жара: «+36...+38°, предположительно выше. Сухо, солнечно»
В то же время, ослабление жары в столице ожидается 18 июля.
Ранее сообщалось, что делать в случае солнечного ожога.
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