Налоговики напомнили правила проведения камеральной проверки отчетности по ЕСВ

Камеральной проверке подлежит вся отчетность по единому вкладу сплошным порядком.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, как проводится камеральная проверка отчетности по единому вкладу.

Согласно п. 2 части первой ст. 13 Закона Украины от 08 июля 2010 г. № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями документальные и камеральные проверки по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование проводятся в порядке, установленном Налоговый кодекс Украины.

Подпунктом 19 экз. 1. 1.1 п. 19 экз. 1. 1 ст. 19 экз. 1, ст. 19 экз. 3 НКУ функция контрольно-проверочной работы закреплена исключительно за контролирующими органами областного и центрального уровней.

Порядок проведения камеральных проверок определен ст. 76 НКУ.

С учетом требований ст. 76 НКУ камеральная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа без какого-либо специального решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) такого органа или направления его проведения. Камеральной проверке подлежит вся отчетность по единому вкладу сплошным порядком. Согласие плательщика единого взноса на проверку и присутствие во время проведения камеральной проверки не обязательно. Отчетность, предоставленная плательщиками единого взноса, проходит арифметический и логический контроль.

Камеральная проверка данных, заявленных в отчетности по единому взносу, производится в течение 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока представления такой отчетности, а в случае получения такой отчетности после предельного срока представления – в течение 30 календарных дней с даты фактического представления такой отчетности.

Согласно части шестнадцатой ст. 25 Закона № 2464 срок давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени не применяется. То есть, камеральная проверка соблюдения законодательства по вопросам представления отчетности и уплаты единого взноса назначается без соблюдения сроков давности.

Порядок оформления результатов камеральной проверки осуществляется в соответствии с требованиями ст. 86 НКУ.

Согласно п. 86.2 ст. 86 НКУ при установлении нарушений по результатам камеральной проверки составляется акт в двух экземплярах, который подписывается должностными лицами такого органа, проводившими проверку, и после регистрации в контролирующем органе вручается или направляется для подписания в течение трех рабочих дней плательщику.

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