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OpenAI обвиняют в ограничительных соглашениях по неразглашению о рисках ИИ

20:59, 14 июля 2024
Информаторы призывают SEC расследовать возможное нарушение федеральных законов компанией OpenAI.
OpenAI обвиняют в ограничительных соглашениях по неразглашению о рисках ИИ
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Информаторы из OpenAI подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с требованием расследовать вероятно ограничительные соглашения компании искусственного интеллекта о неразглашении.

Как пишет Reuters, заявители утверждают, что NDA OpenAI могут нарушать федеральные законы.

«Учитывая хорошо задокументированные потенциальные риски, связанные с безответственным развертыванием искусственного интеллекта, мы призываем членов Комиссии немедленно одобрить расследование предыдущих NDA OpenAI и пересмотреть текущие усилия, которые прилагает компания для обеспечения полного соответствия правилам SEC», - говорится в письме.

В жалобе утверждается, что NDA OpenAI требовали от сотрудников отказаться от своих федеральных прав. Представитель SEC, в свою очередь, отказался комментировать наличие или отсутствие заявления от информаторов.

Сенатор Чак Грассли, чей офис способствовал подаче заявления информаторов, выразил беспокойство по поводу деятельности OpenAI. «Искусственный интеллект быстро и кардинально меняет ландшафт технологий, каким мы его знаем», - отметил Грассли, добавляя: «Политика и практика OpenAI, похоже, негативно влияют на право информаторов говорить и получать надлежащую компенсацию за раскрытие информации, находящейся под защитой».

Информаторы утверждают, что OpenAI заключила чрезмерно ограничительные соглашения о трудоустройстве, увольнении и неразглашении, что потенциально может привести к наказанию работников, которые сообщали о проблемах федеральным органам власти. В письме утверждается, что OpenAI требовала от работников предварительного согласия перед раскрытием информации федеральным регуляторам и не создала исключений для раскрытия информации о нарушении законодательства о ценных бумагах в SEC.

В письме также содержится просьба к SEC потребовать от OpenAI предоставить для проверки все контракты, содержащие NDA, включая трудовые соглашения, соглашения о расторжении контракта и соглашения с инвесторами.

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