Из-за жары возникли пожары на энергетических объектах Украины

Из-за значительной жары в Украине возникли пожары на энергетических объектах в западном регионе страны, сообщает Министерство энергетики.
«В западном регионе выключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу», - говорится в сообщении.
Кроме того, ночью отключилась высоковольтная подстанция, что привело к обесточиванию воздушной линии, которая соединяет энергосистемы Украины и Молдовы.
«Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован», - добавили в Минэнерго.
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