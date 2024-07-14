Из-за жары возникли пожары на энергетических объектах Украины

На западе Украины ликвидированы два пожара на энергетических объектах.

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Из-за значительной жары в Украине возникли пожары на энергетических объектах в западном регионе страны, сообщает Министерство энергетики.

«В западном регионе выключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу», - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью отключилась высоковольтная подстанция, что привело к обесточиванию воздушной линии, которая соединяет энергосистемы Украины и Молдовы.

«Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован», - добавили в Минэнерго.

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