Дрон атаковал нефтебазу в Ростовской области: видео

Атака беспилотника на нефтебазу в Ростовской области зафиксирована на видео.

Фото иллюстративное

В Ростовской области в нефтебазу попал беспилотник. Инцидент зафиксирован на видео, которое размещено в сети информационного агентства ASTRA в Telegram.

На записи видно, как охранник с использованием антидронового ружья пытается сбить беспилотник, приблизившийся к объекту. После неудачной попытки сбития дрона на видео происходит яркая вспышка вследствие удара по нефтебазе.

Детали относительно возможных последствий атаки и ущерба пока не сообщаются. Агентство ASTRA продолжает собирать информацию об этом инциденте.

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