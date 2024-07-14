Дрон атакував нафтобазу у Ростовській області: відео

Атаку безпілотника на нафтобазу в Ростовській області зафіксовано на відео.

Фото ілюстративне

У Ростовській області у нафтобазу влучив безпілотник. Інцидент зафіксовано на відео, яке розміщено у мережі інформаційного агентства ASTRA в Telegram.

На запису видно, як охоронець з використанням антидронової рушниці намагається збити безпілотник, що наблизився до об'єкту. Після невдалого спроби збиття дрону на відео відбувається яскравий спалах внаслідок удару по нафтобазі.

Деталі щодо можливих наслідків атаки і збитків наразі не повідомляються. Агентство ASTRA продовжує зібрати інформацію про цей інцидент.

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