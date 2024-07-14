В Одесі медики ледь об’їхали абияк припарковані автівки, щоб врятувати чоловіка

Молодий чоловік отримав ураження електричним струмом від бетономішалки і знаходиться в комі третього ступеня.

У Одесі молодого чоловіка ударило електричним струмом від бетономішалки. За інформацією Єдиної оперативної диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, Медики 12 хвилин діставалися до потерпілого через абияк кинуті автівки на узбережжі.

Бригада медицини катастроф №58, яка включала лікарку Олену Гупалюк, фельдшера Олександра Шигаєва та водія Сергія Полторака, прибула на місце через 12 хвилин після виклику. Ускладнення для швидкого проїзду становила вузька дорога, яка була заблокована автівками.

Медики виявили у потерпілого раптову зупинку кровообігу і на моніторі побачили шлуночкову тахікардію без пульсу. Вони негайно розпочали реанімаційні заходи. Після тривалих зусиль, включаючи застосування кордарону і розряду, вдалося відновити кровообіг і спонтанне дихання у постраждалого.

Стан чоловіка залишається важким, він перебуває в комі третього ступеня. Екстрено його доставили до міської клінічної лікарні, де продовжуються заходи з респіраторної підтримки.

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