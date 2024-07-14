В Одессе медики едва объехали кое-как припаркованные машины, чтобы спасти мужчину

Молодой человек получил поражение электрическим током от бетономешалки и находится в коме третьей степени.

В Одессе молодого человека ударило электрическим током от бетономешалки. По информации Единой оперативной диспетчерской службы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, медики 12 минут добирались к пострадавшему через кое-как брошенные машины на побережье.

Бригада медицины катастроф №58, которая включала врача Елену Гупалюк, фельдшера Александра Шигаева и водителя Сергея Полторака, прибыла на место через 12 минут после вызова. Осложнения для быстрого проезда составляла узкая дорога, которая была заблокирована автомобилями.

Медики обнаружили у пострадавшего внезапную остановку кровообращения и на мониторе увидели желудочковую тахикардию без пульса. Они немедленно начали реанимационные мероприятия. После длительных усилий, включая применение кордарона и разряда, удалось восстановить кровообращение и спонтанное дыхание у пострадавшего.

Состояние мужчины остается тяжелым, он находится в коме третьей степени. Экстренно его доставили в городскую клиническую больницу, где продолжаются мероприятия по респираторной поддержке.

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