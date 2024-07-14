Через спеку виникли пожежі на енергетичних об'єктах України

На заході України ліквідовано дві пожежі на енергетичних об'єктах.

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Через значну спеку в Україні виникли пожежі на енергетичних об'єктах у західному регіоні країни, повідомляє Міністерство енергетики.

«У західному регіоні вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу», - зазначено у повідомленні.

Крім того, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, яка з’єднує енергосистеми України та Молдови.

«Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано», - додали в Міненерго.

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