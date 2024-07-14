OpenAI звинувачують в обмежувальних угодах щодо нерозголошення про ризики ШІ

Інформатори закликають SEC розслідувати можливе порушення федеральних законів компанією OpenAI.

Інформатори з OpenAI подали скаргу до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) з вимогою розслідувати ймовірно обмежувальних угод компанії штучного інтелекту про нерозголошення.

Як пише Reuters, заявники стверджують, що NDA OpenAI можуть порушувати федеральні закони.

«З огляду на добре задокументовані потенційні ризики, пов’язані з безвідповідальним розгортанням штучного інтелекту, ми закликаємо членів Комісії негайно схвалити розслідування попередніх NDA OpenAI та переглянути поточні зусилля, які докладає компанія для забезпечення повної відповідності правилам SEC», – йдеться в листі.

У скарзі стверджується, що NDA OpenAI вимагали від співробітників відмовитися від своїх федеральних прав. Представник SEC, своєю чергою, відмовився коментувати наявність чи відсутність заяви від інформаторів.

Сенатор Чак Грасслі, чий офіс сприяв поданню заяви інформаторів, висловив занепокоєння з приводу діяльності OpenAI. «Штучний інтелект швидко і кардинально змінює ландшафт технологій, яким ми його знаємо», — зазначив Грасслі, додаючи: «Політика і практика OpenAI, схоже, негативно впливають на право інформаторів говорити та отримувати належну компенсацію за розкриття інформації, що перебуває під захистом».

Інформатори стверджують, що OpenAI уклала надмірно обмежувальні угоди про працевлаштування, звільнення та нерозголошення, що потенційно може призвести до покарання працівників, які повідомляли про проблеми федеральним органам влади. У листі стверджується, що OpenAI вимагала від працівників попередньої згоди перед розкриттям інформації федеральним регуляторам і не створила винятків для розкриття інформації про порушення законодавства про цінні папери в SEC.

У листі також міститься прохання до SEC вимагати від OpenAI надати для перевірки всі контракти, що містять NDA, включаючи трудові угоди, угоди про розірвання контракту та угоди з інвесторами.

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