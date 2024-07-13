На вихідних в Україні пануватиме сильна спека – місцями 41 градус

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°.

Погода на вихідних буде спекотною, а опади ймовірні лише в окремих регіонах на заході України. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, за даними метеорологів, у наступні три доби в Україні утримається суха спекотна погода, лише 13-14 липня на крайньому заході країни, а 15 липня в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; 13 липня в Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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