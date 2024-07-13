На выходных в Украине будет царить сильная жара – местами 41 градус

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°.

Погода на выходных будет жаркой, а осадки возможны лишь в отдельных регионах на западе Украины. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, по данным метеорологов, в следующие трое суток в Украине сохранится сухая жаркая погода, лишь 13-14 июля на крайнем западе страны, а 15 июля в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью 20-25°; днем сильная жара 35-39°; в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; 13 июля в Карпатах и ​​на востоке страны ночью 17-22°, днем ​​30-34 °.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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