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Голливуд поддержал Клуни: Все больше звезд призывают Байдена сняться с гонки

09:42, 13 июля 2024
Политические эксперты говорят, что потеря поддержки знаменитостей может нанести удар кампании Джо Байдена масштабом блокбастера.
Голливуд поддержал Клуни: Все больше звезд призывают Байдена сняться с гонки
Источник фото: Bloomberg
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После того, как известный американский актер Джордж Клуни выступил в эссе в «New York Times» с критикой против дальнейшей избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, к нему присоединилось больше коллег по звездному цеху.

«Лауреат премии «Оскар», один из самых больших поклонников демократов в Голливуде, Джордж Клуни, заявил, что Байден, которого он увидел на звездном мероприятии лишь несколько недель назад, «не был тем Джо Байденом, как в 2010 году – он даже не был Джо Байденом, как в 2020 году, это был тот же мужчина, свидетелями которого мы все были на дебатах», - пишет издание «The Hill», которое цитирует «Укринформ».

После этого, как пишут в издании, другие известные личности индустрии развлечений присоединились к призыву, чтобы Байден уступил в гонке другому кандидату.

Так, режиссер фильма «Когда Гарри встретил Салли» Роб Райнер написал в соцсетях, что «Джо Байден эффективно служил Соединенным Штатам с честью, порядочностью и достоинством, но Джо Байдену пора уйти в отставку». Райнер, являющийся яростным критиком Трампа, позже написал: «Нам нужен кто-то помоложе, чтобы дать отпор. Джо Байден должен отступить».

Известный актер Майкл Дуглас, который еще в начале года организовывал сбор средств для Байдена, сказал в интервью, что Джордж Клуни имеет «веские аргументы» относительно Байдена.

«Это очень трудно. Обожаю этого человека (Джо Байдена – ред.). Пятьдесят лет государственной службы – он отличный. Но сейчас это просто одни из решающих выборов. Я глубоко обеспокоен», - заметил Дуглас.

Американский сценарист, соавтор сериала «Утерянные» Дэймон Линделоф также высказался за то, чтобы Байден покинул гонку.

В связи с этим социолог и стратег от Демократической партии Брэд Беннон отметил, что звезды Голливуда – кроме возможности для создания громких заголовков в СМИ, также имеют потенциальное влияние на финансовую поддержку избирательной кампании среди электората.

«Клуни имеет не только звездное, но и финансовое влияние. Это одна из причин, почему его статья повлекла за собой землетрясение, потому что он является воплощением звездного влияния и денег, а в мире политики это мощное сочетание», - отметил Беннон.

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