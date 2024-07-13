Голлівуд підтримав Клуні: Дедалі більше зірок закликають Байдена знятися з перегонів

Політичні експерти кажуть, що втрата підтримки знаменитостей може завдати удару кампанії Джо Байдена масштабу блокбастера.

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Після того, як відомий американський актор Джордж Клуні виступив в есе в «New York Times» з критикою проти подальшої виборчої кампанії чинного президента Джо Байдена, до нього приєдналося більше колег по зірковому цеху.

«Лауреат премії «Оскар», один із найбільших прихильників демократів у Голлівуді, Джордж Клуні, заявив, що Байден, якого він побачив на зірковому заході лише кілька тижнів тому, «не був тим Джо Байденом, як у 2010 році – він навіть не був Джо Байденом, як у 2020 році, це був той самий чоловік, свідками якого ми всі були на дебатах», - пише видання «The Hill», яке цитує «Укрінформ».

Після цього, як пишуть у виданні, інші відомі особистості індустрії розваг приєдналися до заклику, щоби Байден поступився на перегонах іншому кандидатові.

Так, режисер фільму «Коли Гаррі зустрів Саллі» Роб Райнер написав у соцмережах, що «Джо Байден ефективно служив Сполученим Штатам із честю, порядністю та гідністю, втім Джо Байдену час піти у відставку». Райнер, який є лютим критиком Трампа, пізніше написав: «Нам потрібен хтось молодший, щоб дати відсіч. Джо Байден повинен відійти».

Відомий актор Майкл Дуглас, який ще на початку року організовував збір коштів для Байдена, сказав в інтерв’ю, що Джордж Клуні має «вагомі аргументи» щодо Байдена.

«Це дуже важко. Обожнюю цього чоловіка (Джо Байдена – ред.). П'ятдесят років державної служби – він чудовий. Але зараз – це просто одні з вирішальних виборів. Я глибоко, глибоко стурбований», - зауважив Дуглас.

Американський сценарист, співавтор серіалу «Загублені» Деймон Лінделоф також висловився за те, щоби Байден полишив перегони.

У цьому зв’язку соціолог і стратег від Демократичної партії Бред Беннон зазначив, що зірки Голлівуду – крім можливості для створення гучних заголовків у ЗМІ також мають потенційний вплив на фінансову підтримку виборчої кампанії серед електорату.

«Клуні має не лише зірковий, але й фінансовий вплив. Це одна з причин, чому його стаття спричинила землетрус, бо він є втіленням зіркового впливу та грошей, а у світі політики це потужне поєднання», - зазначив Беннон.

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