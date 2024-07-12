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Как облегчить влияние аномальной жары на самочувствие – советы

23:12, 12 июля 2024
Утром и ночью советуют проветривать квартиру, а в течение дня окна лучше затемнить.
Как облегчить влияние аномальной жары на самочувствие – советы
Источник фото: Freepik
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По прогнозам синоптиков, Украину, в том числе и столицу, накрывает аномальная жара. Как писала «Судебно-юридическая газета»,», по словам метеоролога, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА совместно со спасателями КАРС «Киевская служба спасения» дали рекомендации, как облегчить влияние аномальной жары на самочувствие и здоровье:

  1. Избегайте длительного пребывания на улице в часы активного солнца – с 12:00 до 16:00, лучше в этот период находиться в помещении.
  2. Утром и ночью проветривайте квартиру, а в течение дня окна лучше затемнить.
  3. Отдавайте предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей, так как синтетика плохо пропускает воздух.
  4. Старайтесь максимально прикрывать тело одеждой, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов и наносите солнцезащитные средства.
  5. Надевайте головной убор, чтобы избежать солнечного удара, также носите солнцезащитные очки.
  6. Пейте много воды, прохладительных напитков, откажитесь от алкоголя, ведь он способствует быстрому обезвоживанию организма.
  7. Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени и меньше употребляйте жирную пищу, жареные и копченые продукты.
  8. Часто совершайте водные процедуры и принимайте душ комнатной температуры. Это обеспечит саморегуляцию температуры тела.
  9. В жаркий период не желательны интенсивные физические нагрузки и тренировки.
  10. В случае теплового удара звоните по номеру «103».

Спасатели также призывают более внимательно относиться к людям старшего возраста в общественных местах, транспорте и т.д. В таких погодных условиях их состояние может резко ухудшаться из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему, и они могут нуждаться в помощи.

Также граждан призывают не оставлять в такую ​​жару детей и домашних животных в припаркованном замкнутом авто – даже на очень короткое время.

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