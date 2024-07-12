Как облегчить влияние аномальной жары на самочувствие – советы

23:12, 12 июля 2024
Утром и ночью советуют проветривать квартиру, а в течение дня окна лучше затемнить.
Источник фото: Freepik
По прогнозам синоптиков, Украину, в том числе и столицу, накрывает аномальная жара. Как писала «Судебно-юридическая газета»,», по словам метеоролога, температура в Украине может превысить рекорд в +42 из-за новой порции африканского воздуха.
Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА совместно со спасателями КАРС «Киевская служба спасения» дали рекомендации, как облегчить влияние аномальной жары на самочувствие и здоровье:
- Избегайте длительного пребывания на улице в часы активного солнца – с 12:00 до 16:00, лучше в этот период находиться в помещении.
- Утром и ночью проветривайте квартиру, а в течение дня окна лучше затемнить.
- Отдавайте предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей, так как синтетика плохо пропускает воздух.
- Старайтесь максимально прикрывать тело одеждой, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов и наносите солнцезащитные средства.
- Надевайте головной убор, чтобы избежать солнечного удара, также носите солнцезащитные очки.
- Пейте много воды, прохладительных напитков, откажитесь от алкоголя, ведь он способствует быстрому обезвоживанию организма.
- Отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени и меньше употребляйте жирную пищу, жареные и копченые продукты.
- Часто совершайте водные процедуры и принимайте душ комнатной температуры. Это обеспечит саморегуляцию температуры тела.
- В жаркий период не желательны интенсивные физические нагрузки и тренировки.
- В случае теплового удара звоните по номеру «103».
Спасатели также призывают более внимательно относиться к людям старшего возраста в общественных местах, транспорте и т.д. В таких погодных условиях их состояние может резко ухудшаться из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему, и они могут нуждаться в помощи.
Также граждан призывают не оставлять в такую жару детей и домашних животных в припаркованном замкнутом авто – даже на очень короткое время.
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