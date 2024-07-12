Як полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття – поради

23:12, 12 липня 2024
Уранці та вночі радять провітрювати помешкання, а протягом дня вікна краще затемнити.
Джерело фото: Freepik
За прогнозами синоптиків, Україну, зокрема, і столицю, накриває аномальна спека. Як писала «Судово-юридична газета», за словами метеоролога, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.
Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА спільно з рятувальниками КАРС «Київська служба порятунку» дали рекомендації, як полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття та здоров’я:
- Уникайте тривалого перебування надворі в години активного сонця – з 12:00 до 16:00, краще в цей період перебувати у приміщенні.
- Уранці та вночі провітрюйте помешкання, а протягом дня вікна краще затемнити.
- Віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин, оскільки синтетика погано пропускає повітря.
- Старайтеся максимально прикривати тіло вбранням, щоб захистити шкіру від сонячних опіків, та наносьте сонцезахисні засоби.
- Одягайте головний убір, щоб уникнути сонячного удару, також носіть сонцезахисні окуляри.
- Пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю, адже він сприяє швидкому зневодненню організму.
- Віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів.
- Часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури. Це забезпечить саморегуляцію температури тіла.
- У спекотний період не бажані інтенсивні фізичні навантаження і тренування.
- У разі теплового удару телефонуйте за номером «103».
Рятувальники також закликають уважніше ставитись до людей старшого віку в громадських місцях, транспорті тощо. За таких погодних умов їх стан може різко погіршуватись через навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть потребувати допомоги.
Також громадян закликають не залишати в таку спеку дітей і домашніх тварин у припаркованому замкненому авто – навіть на дуже короткий час.
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