Як полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття – поради

Уранці та вночі радять провітрювати помешкання, а протягом дня вікна краще затемнити.

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За прогнозами синоптиків, Україну, зокрема, і столицю, накриває аномальна спека. Як писала «Судово-юридична газета», за словами метеоролога, температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА спільно з рятувальниками КАРС «Київська служба порятунку» дали рекомендації, як полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття та здоров’я:

Уникайте тривалого перебування надворі в години активного сонця – з 12:00 до 16:00, краще в цей період перебувати у приміщенні. Уранці та вночі провітрюйте помешкання, а протягом дня вікна краще затемнити. Віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин, оскільки синтетика погано пропускає повітря. Старайтеся максимально прикривати тіло вбранням, щоб захистити шкіру від сонячних опіків, та наносьте сонцезахисні засоби. Одягайте головний убір, щоб уникнути сонячного удару, також носіть сонцезахисні окуляри. Пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю, адже він сприяє швидкому зневодненню організму. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів. Часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури. Це забезпечить саморегуляцію температури тіла. У спекотний період не бажані інтенсивні фізичні навантаження і тренування. У разі теплового удару телефонуйте за номером «103».

Рятувальники також закликають уважніше ставитись до людей старшого віку в громадських місцях, транспорті тощо. За таких погодних умов їх стан може різко погіршуватись через навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть потребувати допомоги.

Також громадян закликають не залишати в таку спеку дітей і домашніх тварин у припаркованому замкненому авто – навіть на дуже короткий час.

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