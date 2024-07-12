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Температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря

12:35, 12 липня 2024
За словами фахівця, поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише з 20 липня
Температура в Україні може перевищити рекорд в +42 через нову порцію африканського повітря
Джерело фото: George Chandrinos / Unsplash
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З урахуванням наявної на даний момент прогностичної інформації до кінця другої декади липня помітного зниження температури повітря не передбачається. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише «meteoprog».

«Більше того, з 15 по 19 липня відбудеться деяке посилення спеки та її поширення на північні та частково західні регіони України. У цей період максимальні денні показники становитимуть +33…+38 °С, у південних та центральних областях місцями +40…+42 °С. Середньодобова температура, відповідно, може досягати і перевищувати +30 °С, що на 6 – 11 °С вище за кліматичну норму», - зазначив фахівець.

За словами Кібальчича, додатковому прогріву повітря у зазначені дати сприятиме одночасно кілька факторів: низька відносна вологість повітря, малохмарне небо, місцеві фізико-географічні особливості, а також синоптичні процеси з південного заходу.

«Виходить, що до місцевих факторів додасться також нова порція африканського повітря і на тлі висотного субтропічного гребеня призведе до рекордних температур у більшості областей. Нагадаємо, що абсолютний температурний максимум для всієї України (тобто найвища зафіксована температура) становить +42 °С, що був встановлений у Луганську, у серпні 2010 року. Тому протягом найближчого тижня є всі шанси повторення або навіть перекриття цього рекорду», - наголосив він.

За словами фахівця, поступова зміна синоптичних умов прогнозується лише з 20 липня. Внаслідок перебудови атмосферних процесів на більш зональний характер та відновлення так званого «західного перенесення» повітряних мас, в Україну почне надходити свіжіше та прохолодніше повітря з районів центральної та північно-західної Європи. Починаючи із західних та північних областей, аномальна спека відступить на схід і на початку третьої декади місяця залишить територію України. На зміну африканському повітрю до нас надійде помірна повітряна маса, тому середньодобова температура наблизиться до норми для цієї пори року. Разом із похолоданням прийдуть також і довгоочікувані опади, які мають помітно покращити ситуацію із посухою та знизити рівень пожежної небезпеки», - розповів метеоролог.

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