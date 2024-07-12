Практика судів
  1. В Україні

Українці матимуть до 4 годин світла на добу при п'яти чергах відключення

12:30, 12 липня 2024
Ситуація з енергопостачанням покращиться до вересня, проте восени знову знадобитися відключення.
Українці матимуть до 4 годин світла на добу при п'яти чергах відключення
Джерело фото: radiotrek.rv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у випадку найкращого сценарію, електропостачання буде розподілено таким чином, що світло буде доступне по 4 години вдень та 4 години вночі. Однак влада готується до різних варіантів розвитку подій, включаючи й найгірший сценарій, який попереджає енергетична компанія ДТЕК, –це 4 годин світла на добу.

Якщо буде п'ять черг відключень, подача електроенергії в Україні може скоротитися до всього 4 годин на добу. Наразі ситуація з електропостачанням залишається напруженою, проте прогнозується трохи поліпшення в найближчі тижні. За даними РБК-Україна, на початку осені відключення можуть стати менш інтенсивними або їх взагалі не буде.

Проте, збільшення імпорту електроенергії не гарантує уникнення відключень. Україні доведеться жити ще кілька тижнів умовами обмеженого електропостачання через спеку, ліміти імпорту, ремонти у системі генерації та низьку ефективність енергоспоживання.

Українців неодноразово закликали до раціонального споживання електроенергії, щоб зменшити кількість і тривалість відключень світла, спричинених дефіцитом електроенергії по всій країні. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив надію, що ситуація із відключеннями світла може покращитися вже до кінця липня, коли завершаться заплановані ремонти на деяких енергетичних об'єктах, що збільшить загальну потужність енергосистеми. Це дозволить зменшити тривалість відключень.

Проте наразі максимальні відключення побутових споживачів електроенергії можуть становити від 12 до 16 годин на добу при відключенні чотирьох черг споживачів. Якщо ж умови вимагатимуть відключити шість черг, практично всі побутові споживачі залишаться без світла.

Так, відключення трьох черг, за інформацією Укренерго, означає ймовірність відсутності світла до 12 годин; відключення двох черг – до 8 годин; однієї черги – до 4 годин на добу.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що до кінця липня справді будуть завершені основні ремонти на об'єктах генерації і дефіцит електроенергії зменшиться. Крім того, у вересні спека спаде і відключення, можливо, взагалі перестануть застосовувати, каже

Проте сприятливий період триватиме максимум 1-2 місяці. І вже в листопаді без відключень не обійтись. Так вважають і експерти, і представники уряду, і великих українських енергокомпаній, із якими спілкувалося РБК-Україна.

До кінця осені ситуація знову ускладниться, навіть якщо виправдаються всі очікування щодо відновлення зруйнованих ТЕС та встановлення розподіленої генерації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК

За порушення правил військового обліку може настати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність – суд виніс вирок чоловіку, який не приходив до ТЦК за повісткою.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

Годинники більше переводити не будуть – Комітет рекомендував парламенту прийняти закон

Верховна Рада отримала рекомендацію Комітету прийняти в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області