Українці матимуть до 4 годин світла на добу при п'яти чергах відключення

Ситуація з енергопостачанням покращиться до вересня, проте восени знову знадобитися відключення.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у випадку найкращого сценарію, електропостачання буде розподілено таким чином, що світло буде доступне по 4 години вдень та 4 години вночі. Однак влада готується до різних варіантів розвитку подій, включаючи й найгірший сценарій, який попереджає енергетична компанія ДТЕК, –це 4 годин світла на добу.

Якщо буде п'ять черг відключень, подача електроенергії в Україні може скоротитися до всього 4 годин на добу. Наразі ситуація з електропостачанням залишається напруженою, проте прогнозується трохи поліпшення в найближчі тижні. За даними РБК-Україна, на початку осені відключення можуть стати менш інтенсивними або їх взагалі не буде.

Проте, збільшення імпорту електроенергії не гарантує уникнення відключень. Україні доведеться жити ще кілька тижнів умовами обмеженого електропостачання через спеку, ліміти імпорту, ремонти у системі генерації та низьку ефективність енергоспоживання.

Українців неодноразово закликали до раціонального споживання електроенергії, щоб зменшити кількість і тривалість відключень світла, спричинених дефіцитом електроенергії по всій країні. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив надію, що ситуація із відключеннями світла може покращитися вже до кінця липня, коли завершаться заплановані ремонти на деяких енергетичних об'єктах, що збільшить загальну потужність енергосистеми. Це дозволить зменшити тривалість відключень.

Проте наразі максимальні відключення побутових споживачів електроенергії можуть становити від 12 до 16 годин на добу при відключенні чотирьох черг споживачів. Якщо ж умови вимагатимуть відключити шість черг, практично всі побутові споживачі залишаться без світла.

Так, відключення трьох черг, за інформацією Укренерго, означає ймовірність відсутності світла до 12 годин; відключення двох черг – до 8 годин; однієї черги – до 4 годин на добу.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що до кінця липня справді будуть завершені основні ремонти на об'єктах генерації і дефіцит електроенергії зменшиться. Крім того, у вересні спека спаде і відключення, можливо, взагалі перестануть застосовувати, каже

Проте сприятливий період триватиме максимум 1-2 місяці. І вже в листопаді без відключень не обійтись. Так вважають і експерти, і представники уряду, і великих українських енергокомпаній, із якими спілкувалося РБК-Україна.

До кінця осені ситуація знову ускладниться, навіть якщо виправдаються всі очікування щодо відновлення зруйнованих ТЕС та встановлення розподіленої генерації.

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