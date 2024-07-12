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Украинцы будут иметь до 4 часов света в сутки при пяти очередях отключения

12:30, 12 июля 2024
Ситуация с энергоснабжением улучшится до сентября, однако осенью снова понадобиться отключение.
Украинцы будут иметь до 4 часов света в сутки при пяти очередях отключения
Источник фото: radiotrek.rv.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае наилучшего сценария, электроснабжение будет распределено таким образом, что свет будет доступен по 4 часа днем и 4 часа ночью. Однако власти готовятся к различным вариантам развития событий, включая и худший сценарий, который предупреждает энергетическая компания ДТЭК, -это 4 часа света в сутки.

Если будет пять очередей отключений, подача электроэнергии в Украине может сократиться до всего 4 часов в сутки. На данный момент ситуация с электроснабжением остается напряженной, однако прогнозируется некоторое улучшение в ближайшие недели. По данным РБК-Украина, в начале осени отключения могут стать менее интенсивными или их вообще не будет.

Тем не менее, увеличение импорта электроэнергии не гарантирует избежания отключений. Украине придется жить еще несколько недель условиями ограниченного электроснабжения из-за жары, лимитов импорта, ремонтов в системе генерации и низкой эффективности энергопотребления.

Украинцев неоднократно призывали к рациональному потреблению электроэнергии, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений света, вызванных дефицитом электроэнергии по всей стране. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что ситуация с отключениями света может улучшиться уже к концу июля, когда завершатся запланированные ремонты на некоторых энергетических объектах, что увеличит общую мощность энергосистемы. Это позволит уменьшить продолжительность отключений.

Однако сейчас максимальные отключения бытовых потребителей электроэнергии могут составлять от 12 до 16 часов в сутки при отключении четырех очередей потребителей. Если же условия потребуют отключить шесть очередей, практически все бытовые потребители останутся без света.

Так, отключение трех очередей, по информации Укрэнерго, означает вероятность отсутствия света до 12 часов; отключение двух очередей - до 8 часов; одной очереди - до 4 часов в сутки.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что до конца июля действительно будут завершены основные ремонты на объектах генерации и дефицит электроэнергии уменьшится. Кроме того, в сентябре жара спадет и отключения, возможно, вообще перестанут применять, говорит

Однако благоприятный период продлится максимум 1-2 месяца. И уже в ноябре без отключений не обойтись. Так считают и эксперты, и представители правительства, и крупных украинских энергокомпаний, с которыми общалось РБК-Украина.

К концу осени ситуация снова усложнится, даже если оправдаются все ожидания по восстановлению разрушенных ТЭС и установлению распределенной генерации.

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